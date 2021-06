Rusiya ordusu yeni ballistik raketi sınaqdan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, raket Finlandiyaya olduqca yaxın ərazidə yerləşən “Plesetsk” bazasından atılıb. Mərmi hədəfi dəqiq vurub.

Sınağın Qara dənizdə NATO-nun təlimlər təşkil etdiyi vaxta təsadüf etməsi diqqət çəkir

