ABŞ Dövlət Departamenti Qvatemala, Salvador və Hondurasın bir sıra məmurlarına sanksiyalar tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Departamentin yaydığı məlumatda deyilir. Məhdudiyyətlər tətbiq olunanların siyahısı konqresə göndərilib.

Onların arasında Qvatemalanın sabiq prezidenti Alvaro Kolom və Hondurasın keçmiş prezidenti porfirio Lobo da var. Vaşinqton onları demokratik institutların işini pozmaqda və korrupsiyada ittiham edir.

