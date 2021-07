Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron arasında telefon danışığı olub.

Bu barədə Metbuat.az Kremlin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, dövlət başçıları telefon danışığının gedişatında Ukrayna, Liviya və Qarabağı müzakirə ediblər. Telefon danışığı Fransa tərəfinin təşəbbüsü ilə reallaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.