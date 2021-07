"Messi "Barselona" ilə müqaviləni uzadacaq"

"Əl Sədd"in (Qətər) baş məşqçisi Xavi "Barselona" ilə müqaviləsi başa çatan Lionel Messinin gələcəyi barədə fikirlərini bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, argentinalı hücumçunun Kataloniya klubu ilə yeni müqavilə imzalayacağını deyib:

"Bunlar transfer bazarının şərtləridir, gözləməliyik. İnanıram ki, Messi prezidentlə danışır. Ona bir dost kimi ən yaxşısını diləyirəm və karyerasını "Barselona"da davam etməsini istəyirəm. İnanıram ki, bu, bir an əvvəl açıqlanacaq.

Messi "Barselona"da xoşbəxtdir, karyerası ərzində bu klubda oynayıb. Onun müqaviləsini uzadacağına inanıram".

Xatırladaq ki, Messinin Kataloniya təmsilçisi ilə müqaviləsi iyunu 30-u başa çatıb. / Qol.az

