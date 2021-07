Azərbaycanın "əsrin gözəli" çimərlik geyimində - FOTO

Aparıcı, aktrisa Lalə Mustafayeva da çimərlik mövsümünü açıq elan edib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, o, hovuz kənarında bikinidə poz verərək çəkdirdiyi fotoları "Instagram"da paylaşıb.

Sözügedən fotonları təqdim edirik:

Xatırladaq ki, Lalə Mustafayeva illər öncə ilk olaraq Azərbaycan tamaşaçısına daha yaxından Əlikram Bayramovun "Əsrin gözəli" klipində çəkildiyi obrazla tanındı. O, sonradan müxtəlif filmlərdə və artıq fəaliyyəti dayandırılan "Lider" telekanalındakı aparıcılıq fəaliyyəti ilə məşhurlaşıb.

