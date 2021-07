Bu gün Xudat şəhəri ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Xudat- Nabran yolunda qeydə alınıb. VAZ-2106 markalı maşın yoldan çıxaraq aşıb.

Qəza nəticəsində Bəhruz İskəndərov və Natalya Suxominova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.