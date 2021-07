“Can Azərbaycanın Milli Məclisi Xarici işlər və parlamentlərarasl əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidov və heyəti ilə bir araya gəldik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu tvitter hesabında yazıb.

“Şuşa Bəyannaməsi ilə qardaşlıq bağlarımız hər sahədə daha da güclənir”, - XİN rəhbəri qeyd edib.

