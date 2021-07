Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlilləri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı ölkə başçısı onlara verilən avtomobil və evlərlə tanış olub. Prezident İlham Əliyev təqdim olunan avtomobillərə baxıb və onlardan birini idarə edib.

