Rusiyada orta statistik ailə üçün tələb olunan aylıq GƏLİRİN MƏBLƏĞİ AÇIQLANDI

Dövlət Dumasının Əmək, Sosial Siyasət və Veteranlar İşləri Komitəsinin sədri Yaroslav Nilov, rus ailələrinin dolanışıq təmin etmək üçün tələb olunan gəlir barədə açıqlama verib.

Metbuat.az rus KİV-nə istinadla xəbər verir ki, Rusiyada orta statistik ailə üçün bir aylıq ev xərcləri təqribən 60 min rubl civarındadır.

Statistik araşdırmaya görə, gənc ailələr üçün bu rəqən 80.9 min rubl həddindədir. Əlil uşaqları olan ailələrin bir aylıq xərcləri təqribi 88.4 min rubla bərabərdir. Qeyd edək ki, Rusiyada 2021-ci il üçün yaşayış minimumu adambaşına 11,65 min rubl təşkil edib.

