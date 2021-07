Dünyada İLK DƏFƏ: Üç cinsdən ibarətdir - Alimlər BUNU DA TAPDI / FOTO

Alimlər bitkilər arasında "biseksual" adlandırılan üçüncü cinsin əlamətlərini tapıblar.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, Tokyo Universiteti və digər bir sıra Yapon universitetlərinin tədqiqatçıları yaşıl yosun Pleodorina starriinin "kişi", "qadın" və üçüncü cins daxil olmaqla üç fərqli cinsə sahib olduğunu tapıblar. "Evolution" jurnalında yayımlanan bir məqalədə bildirilir ki, bir qayda olaraq yosunlar həyat dövrünün mərhələsindən asılı olaraq cinsi olmayan (klonlaşdırma yolu ilə) və ya cinsi olaraq (bir tərəfdaşla) çoxalmağa qadirdir. Həm haploid (tək), həm də diploid (ikiqat) xromosom dəstinə sahib ola bilərlər. Aktiv genlərdən asılı olaraq cinslərini dəyişdirə bilən hermafrodit yosunları da var. Hermafroditlər də daxil olmaqla üç cinsin olmasına trioesiya deyilir.

Bununla birlikdə, haploid Pleodorina starriinin üçüncü cinsində həm kişi, həm də qadın cinsiyyət hüceyrələri var. Tədqiqatçılar bunu yosunlara xas olan yeni bir haploid cütləşmə sistemi kimi xarakterizə edirlər. Biseksual yosunlar ya kişi, həm də qadın koloniyaları yarada bilər və bu səbəbdən, kişi hüceyrələri, qadın hüceyrələri və ya digər biseksuallarla cütləşə bilər. Tədqiqatçıların yazdıqları kimi, trioesiya kimi qarışıq cütləşmə sistemləri, diploid orqanizmlərdə iki cinsli (kişi və qadın) və eyni cinsli (yalnız hermafrodit) cütləşmə sistemləri arasındakı təkamül keçidlərinin ara vəziyyətlərini təmsil edə bilər. Qeyd edək ki, eyni cins daxilində üç cinsi fenotipi olan haploid cütləşmə sistemləri haqqında əvvəllər kəşf olunmamışdı.

