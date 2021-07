Müğənni Lalə Məmmədova xarici görünüşündəki dəyişikliklə yünisən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməkdar artist plastik burun əməliyyatından sonra görünüşü tamamilə dəyişib, fərqli birinə bənzəyib.

Lalə Məmmədova yeni fotolarını sosial media səhifəsində paylaşıb. İzləyicilərindən bəziləri görünüşündəki dəyişikliyi bəyənsə də, onu tənqid edənlər də az olmayıb.

