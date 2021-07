"TuranBank"da yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış jurnalist Brilyant Rəsulovaya vəzifə verilib. O, "Turan Bank"ın Mətbuat və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri təyin edilib.

Qeyd edək ki, Brilyant Rəsulova bir çox xəbər saytlarında çalışıb, bir sıra layihələrin aparıcısı olub. Brilyant Rəsulova Yelo Bankda "Onlayn bölmənin" rəhbəri vəzifəsində də çalışıb.

