44 günlük vətən müharibəsinin igid qəhrəmanlarından biri də Polad Rzayevdir.



Polad Rzayev İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Cəbrayıl istiqamətində minaya düşərək qazi olub.



Bir neçə ay öncə qazı Baku TV-ə müsahibə verərkən “Ayaqlarımın vəziyyətini görəndə dedim ki, kaş ki şəhid olardım” demişdi.



Qazimiz artıq protez ayaqlarla təmin olunur, o artıq yeriyə, hətta qaça bilir.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

