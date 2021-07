Xalq artistinin bu geyimi müzakirələrə səbəb oldu - VİDEO

Xalq artisti Tünzalə Ağayeva yeni imici ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tünd sarı rəngli fərqli libas geyinən sənətçi, geyimindəki dəmir halqalardan saçına da taxdırıb.

Ağayeva bununla “Amazonka” qadın obrazı yaradıb. Onun stili və makiyajı üzərində peşəkarlardan ibarət komanda çalışıb.

Tünzalə sinə dekolteli libasında olan görüntülərini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

44 yaşlı Xalq artistinin yeni imici müzakirələrə səbəb olub və çox bəyənilib.

Onun paylaşımına qısa müddətdə 10 mindən çox bəyənmə gəlib, çoxsaylı şərhlər yazılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.