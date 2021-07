Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin mətbuat konfransı olub.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel əvvəlcə bəyanatlarla çıxış ediblər.

Sonra jurnalistlərin sualları cavablandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.