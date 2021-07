Müğənni Rəqsanə İsmayılova bir neçə ay əvvəl dünyaya gələn oğlu ilə görüntüsünü yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi övladının üzünü gizlədib.

Qeyd edək ki, fevralda Rəqsanənin ana olması xəbəri yayılmışdı. İfaçı isə məlumatı təkzib etmişdi. Sənətçinin bir neçə il əvvəl əkizləri doğulub, onlardan biri dünyasını dəyişmişdi. Müğənninin hazırda dörd övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.