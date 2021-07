Ukraynanın "Prikarpatye" klubunun futbolçusu İqor Tsimbalisti vəfat edib.

Metbuat.az Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı peşəkar futbolçu İqor Tsimbalistinin avtomobili yük maşını ilə toqquşub.

Qəza nəticəsində futbolçu hadisə yerində vəfat edib.

Gülər Seymurqızı

