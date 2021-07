Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi xalqımızı Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirlik bununla bağlı tvitter hesabında paylaşım edib:

“Qurban bayramınız mübarək, birliyimiz və qardaşlığımız əbədi olsun. Dost və qardaş Can Azərbaycanın Qurban bayramını təbrik edirik”, - deyə paylaşımda bildirilib.

