“Biz indi koronavirusa qarşı mübarizədə get-gedə daha fəal əməkdaşlıq edirik. Məncə, artıq 100 min doza vaksin göndərilib.”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevlə Rusiyada görüşü zamanı deyib.

“Azərbaycan ərazisində birgə istehsalın genişləndirilməsi üzərində işləyirik”, - deyə Putin əlavə edib.

