Türkiyənin tanınmış müğənnisi Alişanın qardaşı və eyni zamanda meneceri olan Səlçuk Təkdaş koronavirus səbəbilə həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan Təkdaşın vəziyyəti bir neçə gün idi ağırlaşmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.