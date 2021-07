Nigeriyanın Lagos şəhərindən ABŞ-a gələn bir şəxsdə "meymun çiçəyi" virusu aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə ilk virusa yoluxma halı aşkar edildikdən sonra 200 nəfər nəzarət altına alınıb.

Belə ki, Dallasda xəstəxanada müalicə olunan şəxsin vəziyyətinin stabil olduğu bildirilib.

ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alma Mərkəzləri (CDC), şəslə əlaqədə olanların hər birinin nəzarət altında olduğunu qeyd olunub.

