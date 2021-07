Xalq artisti Emin Ağalarov yeni paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, o, instaqram hesabında anası İrina ilə bacısı Şeyla Ağalarovanın fotosunu yayımlayıb.

İfaçının bu paylaşımı sosial şəbəkə istifadəçilərində maraq oyadıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.