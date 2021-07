Xalq artisti Emin Ağalarov sosial şəbəkədəki paylaşımları ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi şəxsi “Instagram” hesabında istirahət zamanı çəkilən şəklini və videosunu yayımlayıb.

Fotoda Xalq artisti ilə yanaşı qızları Əminə və Afina da yer alıb.

Sənətçi şəkilə “Qızlarım: Amina və Afina” qısa şərhini yazıb.

Eminin bu paylaşımına minlərlə bəyənmə gəlib, çoxsaylı şərhlər yazılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.