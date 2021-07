Səməd Səmədovun dəfn olunacağı yer bilindi

Ötən gün dünyasını dəyişən Xalq artisti Səməd Səmədov bu gün dəfn olunacaq.

Sənətçi ilə vida mərasimi keçirilməyəcək. Günorta saatlarında mərhumun nəşi ailəsinə təhvil veriləcək.

S.Səmədov Yasamal qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq.

Qeyd edək ki, 74 yaşlı müğənni koronavirus infeksiyasına yoluxub. İki gün əvvəl halı pisləşən sənətçi xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər müalicə etsələr də S.Səmədovu xilas etmək mümkün olmayıb. Onda böyrək çatışmazlığı yaranıb, Covid-19 ağırlaşmalarından olan sepsis və septik şok inkişaf edib. (axşam.az)



