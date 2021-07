Səməd Səmədov dəfn edildi, oğlu jurnalistləri qəbiristanlığa buraxmadı - VİDEO

Xalq artisti Səməd Səmədov son mənzilə yola salınıb.

Metbuat.az “axşam.az”a istinadən xəbər verir ki, müğənninin nəşi dəfn olunmaq üçün Yasamal qəbiristanlğına aparılıb. Onunla vidalaşmağa gələnlər arasında sənət dostları da yer alıblar.

Mərhum sənətçinin oğlu media nümayəndələrinə çəkiliş etmək üçün imkan verməyib. O, media nümayəndələrinin qəbiristanlığa buraxılmasına icazə verməyib.

Qeyd edək ki, S.Səmədov 74 yaşında ötən gün vəfat edib. O, bir neçə gün əvvəl koronavirusa yoluxub və xəstəxanaya yerləşdirilib.

