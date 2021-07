Hamı Nigarın bu geyimini müzakirə etdi - FOTOLAR

Müğənni Nigar Camal ötən gün paylaşdığı fotolarla müzakirələrə səbəb olub.

Sənətçi əvvəlcə çimərlik geyimində şəkillərini yayımlıyıb.

Nigar daha sonra gecə paltarında foto paylaşaraq "Gecəniz xeyrə qalsın" şərhini yazıb. Hər kəs ifaçının qırmızı dantel paltarını tənqid yazıb.

500 çox şərh gələn fotoda əksər istifadəçi Nigarı tənqid atəşinə tutub. Müğənni şərhləri bağlayaraq "Sakitləşin... Şərhləri bağlayıram. Bir saata 500-dən çox şərh gəldi. Bu, sadəcə platardı. Ötən günlərdə bu paltara reaksiya daha sakit olmuşdu" sözlərini yazıb.(axşam.az)

