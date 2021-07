“Virusdan ölənlərin əksəriyyəti vaksin vurdurmayanlardır” - Prezidentin köməkçisi

“Azərbaycanda COVID-19 virusuna qarşı vaksinasiya prosesinə başladıqdan sonra koronavirusdan ölən şəxslərin 99 faizi peyvənd vurdurmayan şəxslər olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu brifinqdə Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov deyib.

“Sentyabrın 1-dən COVID-19 pasportu tələb olunan sahələrdə yoxlanış aparılması üçün xüsusi mobil tətbiq hazırlanır və yaxın günlərdə bununla bağlı ətraflı məlumat veriləcək. Bu tətbiq vasitəsilə qapalı məkanların girişində pasportlar sürətli şəkildə yoxlanılacaq. Unutmamalıyıq ki, virus heç yerə getməyib. Pandemiyadan bu gün üçün yeganə çıxış yolu vaksin olunmaqdır”, - deyə o bildirib.

