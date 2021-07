Həftəsonu ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA

“Həftəsonu ictimai nəqliyyatın fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı məsələ hazırda müzakirə olunmur”.

Metbuat.az -ın xəbərinə görə, bunu Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov jurnalistlərə açıqlamasında bildiirb.

Onun sözlərinə görə, ölkədə peyvənd vurduranların sayı yetərli deyil.

“Şənbə və bazar günlərində ictimai nəqliyyatın işləmədiyinə görə, yoluxma sayı aşağı düşür. Belə olanda da biz yoluxma sürətinə nəzarət edə bilirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.