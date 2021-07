Bu gün aparıcı Cavid Gülün toyudur.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı Nərgiz adlı xanımla ailə qurub.

Qeyd edək ki, cütlüyün nikahı pandemiya ərəfəsində baş tutsa da toy təxirə salınmışdı.

