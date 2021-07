Müğənni Könül Kərimovanın oğlu Rəşadın həmkarı Müjgan Ayxan ilə səmimi görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az sherq.az-a istinadən xəbər verir ki, M.Ayxan fotonu İnstaqram hesabında paylaşaraq "Həyatımı dəyişən insan" qeydini yazıb, izləyiciləri onların çox yaraşdığını söyləyib.

Qeyd edək ki, Rəşad da anası kimi müğənnilik edir.

