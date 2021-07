Müğənni Xatirə İslam İnstaqramda növbəti dəfə paylaşım edib. Lakin onun yeni fotosu, fərqli saç düzümü izləyiciləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, əksəriyyət onu Bayram Nurluya bənzədib.



İstifadəçilərdən biri “Elə bildim Bayram Nurludur. Çox oxşayır. Heç bəyənmədim” rəyini yazıb. Digəri, “Fotoya ilk baxanda B.Nurlu olduğunu düşündüm” - deyə şərhini əlavə edib.

