Namiq uzun illərdən sonra Aygün Kazımovadan danışdı - VİDEO

Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu keçmiş duet ortağı Xalq artisti Aygün Kazımovadan danışıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, "10-da görüşək" proqramında qonaq olan sənətçi "Ən uğurlu duetiniz hansı olub" sualına belə cavab verib:

"Ən uğurlu duetlərim Aygün Kazımova ilə olandır. O ardıcıllıq onu davamlı və uğurlu etdi. Hətta işin ortasında oxuduğumuz əvvəlkindən çox sevildi. Hətta "Bağlanıram" ikinci duetimiz idi, amma daha çox sevildi".

Namiq Kazımova ilə yenidən duet oxumaq istədiyini deyərək "Yenə də duet oxuyaram. Nə zamansa, mütləq oxuyarıq. Maraqlı iş olmalıdır. Söz, musiqi yazmalıyam. Məsuliyyət mənim üzərimə düşür" sözlərini əlavə edib.

Qaraçuxurlu konsertə hazırlaşdığını da söyləyib:

"Konsert haqda düşünürəm. Oktyabrın 5-də olacaq. Hazırda danışıqlar gedir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.