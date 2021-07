Gəncə sakinini ildırım vurub.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, hadisə şəhərin Yeni Gəncə yaşayış massivində baş verib.

Şəhər sakini 1973-cü il təvəllüdlü Səlimov Aydın Ələkbər oğlu ildırım vurub. Yaralı Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib.

Daha bir hadisə isə Cavad Xan küçəsində baş verib. 1985-ci il təvəllüdlü Kərimov Sərxan İsmixan oğlunu ildırım vurub və adıçəkilən şəxs komaya düşdüb.

