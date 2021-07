Taleh Yüzbəyovun BU ŞƏKLİ həkimlərin müzakirəsinə çevrildi - FOTO

Aktyor Taleh Yüzbəyov ərsəyə gətirəcək ekran işinin çəkilişlərindən fotolar paylaşıb. Şəkillərindən birinda sənətçinin dişlərinin görünməsi, yerli stomatoloqların müzakirəsinə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşıma rəy yazan həkimlərdən biri aktyorun dişlərinin metal keramika olduğunu bildirib və müalicə üçün onun yanına getməsini tövsiyə edib.

Başqa bir stomatoloq isə rənginin hansı formatda olduğunu yazıb.

Bu müzakirəyə qoşulan digər həkimlər bu minvalla müzakirəni davam etdirib.

Stomatoloqrarın rəyləri sosial şəbəkə istifadəçilərinin marağını çəkib. (olke.az)

