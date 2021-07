Rusiyanın 102-ci hərbi bazanın bir qrup hərbçisi Ermənistanda yerləşdirilən Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə gəliblər.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hərbçilər Basarkeçər rayonunun Kəlbəcər rayonu ilə sərhəddə yerləşən Yuxarı Şorca kəndinə gəliblər.

Yerli jurnalistlər rusiyalı hərbçilərin ərazidə mövqe qurduqlarını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.