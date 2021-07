Şentop ortaq türk ordusunun yaradılması ilə bağlı suala CAVAB VERDİ - VİDEO

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentopun Bakı ilə Ankara arasında ortaq türk ordusunun yaradılması haqda danışması barədə səsləndirilən iddialar həqiqətə uyğun deyil.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, iyulun 28-də Bakıda keçirilən mətbuat konfransında Şentop "Türkiyə ilə Azərbaycan ortaq bir türk ordusu yarada bilərmi?" sualını cavablandırarkən deyib:

"Türkiyə və Azərbaycan arasında bir çox anlaşmalar edirik. Bunlar arasında hərbi müdafiə sənayesi sahəsində edilən razılaşmalar da var. Anlaşmalar çərçivəsində iki ölkənin ortaq təlim çalışmaları da daxil olmaqla, bir çox başqa işlər də var. Lakin bizim əsas devizimiz mərhum Heydər Əliyevin dediyi kimi, bir millət, iki dövlət şüarıdır. Bu istiqamətdə bir çox işlər aparılır".

Parlamentin sədri ortaq türk ordusunun yaradılması ehtimalı barədə fikir səsləndirməyib.

