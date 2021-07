"Səbail" futbol klubu yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub yarımmüdafiəçi Şımkus Domantas ilə 1 illik müqavilə imzalayıb.

