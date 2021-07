Xəbər verdiyimiz kimi, Antalyanın Manavqat bölgəsində baş verən meşə yanğınları nəticəsində türkiyəli müğənni-model Tuğba Özayın da kənd evi yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə saat əvvəl İnstaqram hesabında ağlaya-ağlaya bütün dövlət nümayəndələrindən kömək istəyən model iflic keçirib. Bu barədə Tuğba xəstəxanada videosunu paylaşaraq məlumat yayıb:

"Dostlar, iflic keçirdim. Bağ evimiz, evimiz - hər şey yandı. Dünəndən bəri yalvarıram. Dəstək istəyirəm".

