Aparıcı Cavid Gülə ağır itki üz verib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcının atası 70 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Cavidin toyu olub.

