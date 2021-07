"Geyimə çox pul xərcləyir. Evdə 300-400 ayaqqabısı var. Onu satsaq bir villa ala bilərik. Hərdən deyirəm ki, gör, bunları istəyən varsa, sataq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Tunar Rəhmanoğlu bacısı Günel Zeynalova haqda deyib. Sənətçi bacısı haqda sualları cavablandırıb. O bildirib ki, Günel pullarını geyimə xərcləyir.

Qardaşının sözlərini təsdiqləyən sənətçi "Qardaşımın toyunda geyindiyim paltara 17 min lirə ödəmişdim" deyə, əlavə edib.

axşam.az



