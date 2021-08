Bu gün aparıcılar Zaur və Günay Baxşəliyevlərin qızı Dilavərin doğum günüdür.

Metbuat.az bildirir ki, Zaurun bacısı Nərgiz şəxsi sosial media profilindən paylaşım edərək, Dilavəri təbrik edib. Həkim olan Nərgiz fotoda bu sözləri qeyd edib:

"Ürəyim mənim, gözəlim, ağıllı qızım, nə yaxşı ki varsan. Hər zaman sağlam, xoşbəxt yaşa. Allah səni qorusun, gözümün işığı. Doğum günün mübarək".

