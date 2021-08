Türkiyənin məşhur müğənnisi Yusuf Güney şiddətli yanğınların olduğu Manavqat ərazisinə gedib.

Metbuat.az Sözcü-yə istinadən xəbər verir ki, o yanğınsöndürənlərlə mübahisə edib. Əsəbiləşən müğənni yanındakı tapança ilə havaya atəş açıb.

Hazırda Yusuf Güneyin polis bölməsində sorğusu davam edir.

