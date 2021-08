Xalq artisti Röya Ayxan şəhid övladları üçün təşkil olunmuş tədbirdə çıxış edərkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən Vətən müharibəsində şəhid olan igidlərimizin övladları üçün "Mənim atam qəhrəmandır" adlı tədbir keçirilib.

Tədbirə oğlu Hüseynlə birgə qatılan Xalq artisti şəhid övladları üçün mahnılar ifa edib. Azyaşlı şəhid övladını qucağına alan sənətçi çıxış edərkən kövrəlib. Röya Ayxan şəhidlərin qürur və fəxrimiz olduğunu vurğulayıb./Publika.az

