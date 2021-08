Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətində (DANX) yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Anar Rzayev DANX-ın yeni rəis müavini təyin edilib. Məlumatı DANX saytımıza təsdiqləyib.

