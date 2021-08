Müğənni Roza Zərgərlinin qızı Bənövşə sosial şəbəkədə yeni şəkillərini paylaşıb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Rozanın müğənniliyə başlayan qızının şəkilləri sosial şəbəkədə xeyli sayda izləyici tərəfindən bəyənilib.

Qeyd edək ki, Bənövşə vokal ifaçısıdır və hazırda Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının solistidir. O, bu yaxınlarda "Sarı gəlin" adlı bəstəni dinləyicilərə təqdim edib.



