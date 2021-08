Bu da türk bayrağının yanmasına izn verməyən KAMİLİN AİLƏSİ - VİDEO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəhrəman əməkdaşlarından biri də 31 yaşlı Kamil Dünyamalıyevdir. İnsan qədər bayrağa da önəm verdiyini söyləyən xilaskar həmvətənimiz yalnız sözdə deyil, əməldə də bunu sübut etdi. O, odun-alovun içərisindən Türkiyə bayrağını çıxardaraq, yanmasına imkan vermədi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV əməkdaşları qəhrəman Kamilin ailəsinin qonağı olub.

Kamilin atası Nurəli Dünyamalıyev bildirib ki, oğlunun bu hərəkətini hamı kimi o da televiziya vasitəsi ilə görüb.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

