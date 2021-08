Füzuli aeroportunda son tamamlanma işləri - VİDEO / FOTO

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında son tamamlanma işləri aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əks etdirən fotolar sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Fotolardan göründüyü kimi, artıq aeroportda əsas binalar hazırdır və asfaltın vurulma prosesi gedir.

APA TV də aeroportdan reportaj hazırlayıb. AZAL-ın nümayəndəsi Valeh Əmiraslanov bildirib ki, sentyabr ayında uçuş-enmə zolağı, perron və sükan yolu 100 % tamamlanacaq və hava limanı ilk təyyarəni qəbul edəcək: “İlkin uçuş sentyabrın 5-də həyata keçiriləcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.