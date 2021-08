COVID-19 pasportu olmayanlar bu xidmətlərdən istifadə edə bilməyəcək - VİDEO

16 avqustdan etibarən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və onun qurumlarının qəbul mərkəzlərində, habelə DOST mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması yalnız peyvənd olunmaları və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmaları barədə təsdiqedici sənəd (COVID-19 pasportu) olduqları halda həyata keçiriləcək.

Bu barədə məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdri Fazil Talıbov deyib. Onun sözlərinə görə, dövlət sosial xidmətlərindən istifadə edən vətəndaşların peyvənd olunmaları vacibdir.

Eyni zamanda, vətəndaşların Nazirliyin elektron xidmətlərinə etdikləri müraciətlərə baxılması da COVID-19 pasportuna malik olmaları barədə məlumat daxil edildiyi (o cümlədən ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə əlaqədar müraciət zamanı Ərizə-bəyannamədə qeyd edildiyi) halda həyata keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.