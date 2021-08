Bakıda gənc oğlandan dəhşətli əməl: Binanın şaxtasında... - ANBAAN VİDEO

Son günlər patı və digər narkotik vasitələrdən istifadə edən şəxslərə qarşı Daxili İşlər Nazirliyi genişmiqyaslı tədbirlər keçirir.

Narkotik vasitələrin satışı və istifadəsi ilə məşğul olan xeyli sayda şəxs həbs olunsa da, təəssüf ki, aşkar olunmayanlar da var.

Metbuat.az xəbər verir ki, oxuculardan biri patı çəkən şəxsin videosunu anbaan qeydə alaraq Avtosfer.az-ın elektron ünvanına göndərib. Məlumatda qeyd olunur ki, patı çəkən şəxsin videosu paytaxtın Yasamal rayonu Kamal Rəhimov küçəsi ev 30-un 1-ci blokunun 2-ci və 3-cü mərtəbəsinin şaxtasında qeydə alınıb. Oxucu bildirir ki, sözügedən ünvanda daimi olaraq narkotik vasitədən istifadə edirlər.

