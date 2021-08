Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 14 əməkdaşı Türkiyədə təlimlərdə iştirak edir.

Metbuat.az xəbər verir i, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi tvitter səhifəsində məlumat yayıb:

“Hava Qüvvələri personalımız tərəfindən qardaş Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 14 əməkdaşına Yaxın Hava Dəstəyi fəaliyyətləri çərçivəsində Qabaqcıl Hava Nəzarətçisi təlimləri keçirilir".

